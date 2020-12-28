Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın son kabine toplantısı sona erdi.

Koronavirüs tedbirleri ile Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılarla ilgili uygulama takviminin ele alındığı toplantı yaklaşık üç saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.