Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabine toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın son kabine toplantısı sona erdi.
Koronavirüs tedbirleri ile Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılarla ilgili uygulama takviminin ele alındığı toplantı yaklaşık üç saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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