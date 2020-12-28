Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın İngiltere ile imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Pekcan, İngiltere-Türkiye arasında yarın imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasıyla ilgili, "Gümrük Birliği'nden sonraki en önemli anlaşmayı imzalıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, hem Türkiye hem de Birleşik Krallık’ın karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

"Gümrük Birliği anlaşmamız sonrasında imzaladığımız en önemli anlaşma olacak"

Bakan Pekcan'ın açıklamarı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde sonuçlandırdığımız, İngiltere ile ticari ilişkilerimizin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşmasını yarın imzalıyoruz.

2021 yılından itibaren hem Türkiye’nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık’ın karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor.

(1/5) 2021 yılından itibaren hem Türkiye’nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık’ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) December 28, 2020

En büyük 3’üncü ticaret ortağımız olan İngiltere ile ticari ilişkilerimizi kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmemizi amaçlayan söz konusu anlaşma, İngiltere ile ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi yönünde çok kritik bir adımdır.

2017’den bu yana süren, AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız sonrasında imzaladığımız en önemli anlaşma olacak olan bu anlaşmanın imzalanmasında emeği geçen başta İngiltere Ticaret Bakanı Sayın Liz Truss olmak üzere Türk ve İngiliz heyetlerine teşekkür ediyorum."