Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul rekor tazeledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,15 ile spor oldu.
Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul
Son Haberler
- 21:30
- 21:21
- 21:11
- 21:16
- 20:42
Sıradaki Haber
Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz