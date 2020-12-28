Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yükselişle açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,60 artışla 30.381,90 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,73 yükselişle 3.729,98 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 artarak 12.911,95 puandan işlem görmeye başladı.
Etiketler: ABD ABD Ekonomisi Borsa
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