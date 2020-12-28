Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yazılı açıklama yaptı.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu tabletlerin öğrencilere ulaştırılmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine dağıtımının başladığını belirtti.

"İhtiyaç sahibi öğrencilerimize 30 bin klavyeli tablet temin ettik"

Geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin eğitimini çok önemsediklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Bir taraftan ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışırken, bütün çocuklarımızın eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için eğitime yatırım yapmayı da ihmal etmedik. TOBB camiası olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 30 bin klavyeli tablet temin ettik. 81 ilde 365 oda ve borsamız, öğrencilerimize dağıtılmak üzere tabletleri il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim ediyor."

[Fotoğraf: AA]

"Biliyoruz ki biz hep birlikte Türkiye'yiz"

Hisarcıklıoğlu, sosyal sorumluluk bilinciyle, 81 ildeki ihtiyaç sahibi öğrencilere her sene oda ve borsalar desteği ile eğitim yardımı yaptıklarını belirterek, "Bu sene salgın sonrası farklı bir adım atmak istedik. Maddi imkanı bulunmayan öğrencilerimize, klavyeli tablet hediye etmeye karar verdik. Biliyoruz ki biz hep birlikte Türkiye'yiz" dedi.