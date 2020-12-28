Türkiye, yıllardır ithal ettiği lityumu artık Eskişehir'deki Eti Maden Tesisleri'nde üretmeye başladı. 26 Aralık'ta açılan ve son teknoloji ile donatılan dev tesis ile lityum ihtiyacı yerli imkanlarla daha ucuza mal edilecek.

ETİ Maden'de kurulan tesiste yıllık 10 ton lityum üretilecek

İlk etapta yıllık 10 ton olan üretim kapasitesi, zamanla 600 tona çıkarılacak. Böylece elektrikli araç pazarının büyüdüğü bu dönemde milyonlarca dolar, ülkede kalacak. Yıllık 20 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek.

[Fotoğraf: AA]

Tüm mobil cihazların bataryalarında lityum piller kullanılıyor

Türkiye'nin otomobili TOGG'dan cep telefonlarına; diz üstü bilgisayarlardan televizyonlara tüm mobil cihazların bataryalarında lityum piller kullanılıyor. Lityumun bu denli talep görmesindeki ana faktör ise yeniden doldurulabilir olması ve yüksek güç içermesi. Kullanım ömrü ise diğer madenlerden çok daha uzun.

Dünyada lityuma talep artıyor

Türkiye'nin lityuma yönelmesindeki en önemli etken dünyada artan yüksek talep.

2010'da sadece 0,5 gigawatt saat olan kümülatif talep, 2020'de 526 gigawatt saate yükseldi. Bu ciddi artışın, 2030 yılına kadar yaklaşık 17 kat daha artarak 9 bin 300 gigawatt saate ulaşması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

2010'da lityum fiyat hacmi bin 191 dolar iken 2020'de 137 dolarlara kadar geriledi.

Yani son on yılda 8 buçuk kat bir düşüş oldu. Fiyatlardaki bu düşüş, birçok teknolojik aracın, lityuma dönüştürülmesini hızlandırdı. Bu göstergeler, lityumun gelecekte ileri teknolojinin vazgeçilmezi olacağına işaret ediyor.

Süreci yakından takip eden Türkiye de girişimciliğini ortaya koydu. Açılan dev tesis ile Türkiye, dünyada lityum üretebilen sayılı ülkelerden biri haline geldi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye bu projeyle temiz ve verimli enerji üretiminin gerçekleşmesini de sağlanacak. Çünkü Lityum, bor madeninin işlenmesinin ardından ortaya çıkıyor. Bu da binlerce ton atığın geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılması demek.