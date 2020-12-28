Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan Gemlik tesisinin üstyapı inşaatını Yapı Merkezi gerçekleştirecek.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasıyla YeniLig'e adım atan grup, geride kalan bir yıllık sürede attığı önemli adımların ardından TOGG Gemlik tesisi üstyapı inşaat şirketini de belirledi.

TOGG Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan İnşaat Komitesi tarafından 16 şirket arasından belirlenen Yapı Merkezi; teknik ve teknolojik yetkinlikleri, finansal gücü ve ticari yaklaşımının yanı sıra endüstriyel yapılar alanındaki güçlü referanslarıyla TOGG Gemlik tesisini hayata geçirecek şirket olarak belirlendi.

[İmza törenine TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş (sol 2) ile Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu (sağ 2), Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Genel Müdürü Özge Arıoğlu (solda) ile Yapı Merkezi Holding CEO'su Aslan Uzun (sağda) katıldı.]

Zemin iyileştirme çalışmalarının son aşamaya geldiği TOGG Gemlik tesisinde Ocak 2021'den itibaren Yapı Merkezi tarafından üstyapı çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

Yaklaşık bir yıllık sürede tamamlanması planlanan üstyapı çalışmalarının ardından TOGG tesisinde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor. İşe alımların 2022'de başlayacağı tesiste, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

TOGG Gemlik tesisi

Nesnelerin interneti, veri toplama ve analizi ile verimlilik artıran, gerçek zamanlı verilerle değer üreten akıllı bir üretim ağına sahip olacak tesis, üretim hatlarında çıkabilecek hataları gelişmiş kamera ve sensörlerle öngörecek ve/veya engelleyecek. İş birlikçi robot uygulamaları ve giyilebilir teknolojilerle ergonomiyi artıracak.

Avrupa'nın en temiz tesisi olacak fabrikanın, "uçucu organik bileşen" salımı Türkiye'deki yasal sınırın 9'da biri, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de biri şeklinde gerçekleşecek.

Üretimle birlikte stil tasarımı, Ar-Ge, prototip ve test birimi, strateji ve yönetim merkezi bir arada olacak tesis, müşterilerin sadece araçlarını teslim almak üzere değil, aynı zamanda TOGG teknolojisini yakından görmek ve ailece keyifli vakit geçirmek üzere gelebilecekleri bir deneyim merkezi olma özelliği taşıyacak.

Toplamda 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.

Çalışanlarının en az yüzde 30'u kadınlardan oluşacak tesiste, üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak, 2025'te yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030'a kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.