Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Dünyanın birçok noktasında ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir eseri ülkemize kazandırma heyecanını yaşıyoruz. Bugün de az önce Ankaramızın güney istikametinde ulaşımda büyük rahatlama yaşatacak yatırım bedeli 352 milyon lira olan projenin açılışını yaptık. Kuşkusuz zor günler, aynı zamanda eleme, elenme, ayrışma günleridir. Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti için yapanlarla şahsi emelleri için yapanların tefrik edildiği zamanlardır. Bu süreçte herkes kimin ne olduğunu, kime hizmet ettiğini, hangi saiklerle hareket ettiğini tartma fırsatı buluyor. Biz kısır gündemlerin peşine düşmeden, gereksiz polemiklere girmeden hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye davamızla aramıza hiç kimsenin, hiçbir doğrudan ve dolaylı engelin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimizin desteği ve duasıyla 18 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz hizmet mücadelemizi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene özellikle enerji alanında müjdelerle dolu bereketli bir yıl yaşadık. Akdeniz ve Karadeniz'de yapılan sondaj sayısı 9'u buldu. Dünyanın en önemli sondaj ve sismik araştırma filolarından birini ülkemize kazandırdık. https://t.co/Q9DNxhcxzI pic.twitter.com/hu9fjYjdBT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2020

"Dünyanın en önemli sondaj ve sismik araştırma filolarından birini ülkemize kazandırdık"

Bu sene özellikle enerji alanında müjdelerle dolu bereketli bir yıl yaşadık. Akdeniz'de ve Karadeniz'de yaptığımız sondajların sayısı 9'u bulmuştur. Hep söylediğimiz gibi 'her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.' Bunun için önce dünyanın en önemli sondaj ve sismik araştırma filolarından birini ülkemize kazandırdık. Ardından çalışmalara başladık ve hamdolsun nihayet ilk neticeye ulaştık. Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusundaki keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ülkemiz için bir kırılma noktası olmuştur. Bu keşif etrafı enerji kaynaklarıyla çevrili ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya koymuştur. Devamının da geleceğine inandığımız bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğalgazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz. Vatandaşımıza daha uygun fiyatlarla doğalgaz sunmanın yanında buradan sağlayacağımız döviz tasarrufuyla cari açık meselesinde de önemli bir avantaj elde edeceğiz.

"Son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı"

Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil, ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yer altı zenginliklerini de ekonomimize kazandırmaya çalışıyoruz. Bizden önce yıllarca ihmal edilmiş bu stratejik alanda Türkiye'nin gerçek potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Bu çerçevede kurumlarımızın etkinliğini ve kapasitemizi arttırıyoruz. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü kurulduğu 1935'den 2003 yılına kadar yaklaşık 70 senede yalnızca 3 milyon metrelik sondaj yapmıştı. Aynı kurum 2003 yılından bu yana yaklaşık 7,5 milyon metrelik sondaj gerçekleştirdi. Yani bizim dönemimizde 70 yılda yapılan sondajın yaklaşık 2,5 katı iş ortaya çıkartıldı. Son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı. 2017 yılında 2 uçakla havadan jeofizik çalışmalarını başlatarak 920 bin kilometrekarelik alanı taradık. Karadan yapılan eski yöntemlere göre 100 kat fazla hızla gerçekleştirdik.

"Bor üretimimiz yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu"

Toprağımızın üstünü nasıl boş bırakmıyorsak altındaki nimetlerden de istifade etmeye çalışıyoruz. Bilhassa ülkemizin en stratejik yeraltı kaynaklarından olan bor madenine özel önem veriyoruz. 2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz, bu yıl aralık ayı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu. Bor ürünleri ihracatımız salgına rağmen 610 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde rafine bor ürünleri kurulu kapasitemizi de 2 milyon 753 bin tona yükselttik. İnşallah önümüzdeki dönemde bor minerallerinin kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planlıyoruz. Açılışını yaptığımız bu tesis çabalarımızın son örneğini teşkil ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan (Eti Maden) temin etmeyi planlıyoruz. https://t.co/Q9DNxhcxzI pic.twitter.com/dFMU2HKeKI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2020

Yerli otomobil ve mobil cihazların pillerinin lityumu Eti Maden'den

Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan (Eti Maden) temin etmeyi planlıyoruz. Tablet, dizüstü bilgisayar olmak üzere tüm mobil cihazların bataryasında da bu lityum kullanılacaktır. Yatırım sayesinde geri dönüşüm odaklı insan ve çevre sağlığına duyarlı modelle sıvı atığın yüzde 90'ınını yeniden kazanmayı hedefliyoruz.