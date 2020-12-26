TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hükümet sistemi değişikliğiyle beraber aslında Meclis'in çalışma usulleriyle ilgili olarak da değişiklik yapılması, Meclis çalışmalarının yeni sisteme adapte edilmesi gerekiyor. Bu da bir içtüzük çalışmasıyla olabilir" sözleriyle içtüzük değişikliğinin sinyalini verdi.

Şentop, siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

Şentop, siyasi etik komisyonu kurulması çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Partilerin temsilcileri ile görüşerek değerlendirilebileceğini şu sözlerle aktardı:

"Bu konuda taslak mahiyetinde çalışmalar zaten var, Meclisimizde daha önce yapılmış durumda. Bunlar üzerinden belki önümüzdeki dönemde farklı partilerden arkadaşlarımızla bir değerlendirme yapma imkanı olabilir."

'Parti kapatma Meclis'in karar vereceği bir şey değil'

Şentop, HDP'ye yönelik "parti kapatma" tartışmalarında da adres olarak yargıyı işaret etti.

"Bu tabii Meclis'in veya siyasi partilerin karar vereceği bir şey değil. Sonuç itibarıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı bir dava ve Anayasa Mahkemesinin vereceği bir kararla devam eden, gerçekleşen bir süreç. Dolayısıyla bu, yargının işi."

