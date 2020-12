Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'nde konuştu.

Yatırımın değeri 357 milyon lira

357 milyon liralık bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Bu proje ile İstikbal Harbimizin yönetildiği Ankara'ya yeni bir nefes borusu daha açıyoruz. Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik. Ankara Başkent sıfatıyla tüm önemli karayolu ağlarının kavşak konumunda bulunan bir şehirdir. Çevresi gecekondularla kuşatılmış bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Bundan sonraki süreçte de her ne kadar belediye başkanlığı noktasında farklı bir konumdaysak da merkezi yönetim olarak bunları aynen devam ettireceğiz.

Daha önce açtığımız, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya hızlı tren hatları ile yakında açacağımız Ankara-Sivas hızlı tren hattı yatırımların bazılarıdır.

'Halk düşmanlığı peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı da güzelleştirdik'

Ankara'dan hangi istikamete doğru giderseniz gidin bölünmüş yollarıyla hızlı ve konforlu seyahat imkanı sunduk. Şehir içinde de, çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık. Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı da güzelleştirdik.

Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına izin vermeyeceğiz. En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

'18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz'

Biz Türkiye'yi her alanda projelerle donatırken birileri çıkıp bunca yatırıma ne gerek var diyordu. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşa ederken envai çeşit yalanla ortalığı bulandırmaya çalışıyorlardı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşasını engellemek için atmadıkları takla kalmadı. Bizim yaptığımız yolların ne işe yaradığını öğrenmek istiyorlarsa gitsinler sevdiklerine kavuşmak için direksiyon başına geçen vatandaşıma sorsunlar. Hizmete açtığımız hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler orada tedavi gören hastalara, orada görev yapan sağlık görevlilerine sorsunlar.

Barajların ne işe yaradığını gitsinler evindeki musluğundan her açtığında tertemiz su akan vatandaşımıza sorsunlar. Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. 2 yıl sonra altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler. Orada da renk körüyüz diyebilirler. Türkiye bu anlayışa rağmen 2023 hedefine ulaşacaktır.

18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz. Dünya koronavirüs salgını ile başlayan sağlık krizinin daha derin ekonomik ve siyasi sarsıntılara evrildiği bir süreçten geçiyor. Türkiye bu döneme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomik olarak hazırlıklı olduğu bir dönemde yakalanmıştır. Bunca yıldır devreye sokulan vesayet, darbe, suni kriz senaryolarının önümüze takoz olarak koyulma senaryoları işe yaramamıştır. Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hakettiğini mutlaka alacaktır. Tüm hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme, Türkiye'nin gücünü ve önemini teyit ve tahkim etmektedir.

"Diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız yok"

Ne Avrupa ile ne Amerika ile ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor. Biz herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi kaydıyla görüşmeye, anlaşmaya, birlikte hareket etmeye hazırız.

"Üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız"

İnşallah bundan sonra işimiz çok daha kolay olacaktır. Demokrasi ve kalkınma mücadelesi son durağı olmayan bir yolculuk gibidir. Yapılan herşey önemlidir daima önünüzde katedilmesi gereken mesafe vardır. Ülkemize kazandırdığımız bu en büyük atılımları bir sonraki adımların habercisi olarak görüyoruz. Her alanda yatırımlarımıza, projelerimize, icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz. Ekonomide mağruz kaldığımız saldırılar ve salgın tedbirlerinin yol açtığı sıkıntıları en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız.