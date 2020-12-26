Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Kasapoğlu milli yüzücü Deniz Ertan’ı tebrik etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde Olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Deniz Ertan'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli yüzücü Deniz Ertan'ı yayınladığı mesajla tebrik ederek, başarılar diledi.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yüzme branşında sporcularımızdan gelen haberler bizleri mutlu ediyor. Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 1500 metre serbest stildeki 16:22.23'lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan'ı kutluyorum. Milli Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Deniz Ertan'a başarılar diliyorum."
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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