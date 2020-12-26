Ne sarp dağlar engel oluyor onlara ne de zorlu kış şartları… Mehmetçik, 7/24 teröristlere nefes aldırmamak için teyakkuzda.

TRT Haber ekibi, Mehmetçikle birlikte Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Tepeşin Üs Bölgesi'ne ulaştı. 2 bin 100 rakımlı üs bölgesinde Mehmetçiğin gözü sınır hattında. Bölgeye hakim noktadan karlı dağlar sürekli izleniyor.

Tespit edilen sızma girişimleri, gerek üs bölgesindeki tank, havan ve ağır silahlarla gerekse Mehmetçiğin sıcak temasıyla bertaraf ediliyor.

Hudut kartalları, özel kıyafetleri ve teçhizatlarıyla karlı dağlarda da teröristlere geçit vermiyor. Başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vuruluyor.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Erkan Günay