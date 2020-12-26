Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 03:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM'de terörizmin finansmanını önleyecek teklif görüşülüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanını önleyecek kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor.
Terörizmin finansmanını önlemek için dünyayla eş güdümlü yapısal düzenlemeler içeren teklifin ilk bölümü Meclis'te kabul edildi.
AK Parti'nin kanun teklifine göre, terör örgütlerine maddi destek sağlayanların mal varlıkları kısa sürede dondurulacak.
Terör örgütlerinin sosyal medya hesaplarının kapatılma süreci hızlandırılacak.
Teklifte, terörizmin finansmanı, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama konularında iş birliği yaptığı tespit edilen derneklere yaptırım öngörülüyor.
Kitle imha silahlarının finansmanını önlemek için Birleşmiş Milletler yaptırımları doğrultusunda yeni önlemler getiriliyor.
Etiketler: AK Parti TBMM Terörle Mücadele Uyuşturucu
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