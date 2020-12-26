Mutasyona uğrayan koronavirüs türü dolayısıyla aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

Öğle saatlerinde Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen ve belirlenen şartları taşıyan yolcular için THY uçağıyla İstanbul Havalimanından tahliye seferi yapıldı.

İngiltere'deki yolcuları alarak İstanbul'a hareket eden dönüş uçağındaki yolcuların bilgileri alındı.

Yolcular, uçağın saat 00.30'da inişi ile İstanbul Havalimanı'ndaki COVID-19 PCR testi alanına götürüldü.

Sağlık ekipleri yolculardan numune alındı.