Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 20:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
56 saatlik kısıtlama başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 81 ilde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı. Kesintisiz kısıtlama, 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Hafta sonu için uygulanacak dördüncü sokağa çıkma kısıtlaması, 21.00 itibarıyla başladı.
Kısıtlama, 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
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