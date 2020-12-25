Yurt dışından gelen tüm yolculara son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Fahrettin Koca, "28 Aralık'tan itibaren yurt dışından hava yoluyla, 30 Aralık'tan itibaren kara yoluyla gelen her yolcu negatif PCR test sonucu ibraz edecek" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler, Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir.

Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler, ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır.

Son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacak"

THY: 28 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Ekşi, yeni tip koronavirüs ile (COVID-19) mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nın da doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren yurtdışından gelecekler için PCR testi zorunluluğuna geçileceğini duyurdu.

Bu kapsamda, 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolculardan uçuş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecek.