Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş var
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da son bir haftada koronavirüs vakalarında büyük bir düşüş olduğunu belirterek, "Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Koca, son bir hafta içinde İstanbul'daki vaka sayısında önemli düşüş olduğunu söyledi.
İstanbul'daki hastanelerdeki polikliniklerde yüzde 50’ye varan bir azalma olduğunu söyleyen Fahrettin Koca, yoğun bakımlarda da yüzde 30'luk azalma olduğunu belirtti.
Bakan Koca, sahada 1963 filyasyon ekibinin mücade ettiğini belirterek "Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız" dedi.
İSTANBUL İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020
Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı. pic.twitter.com/JQHtIfV2ZM
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