Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Koca, son bir hafta içinde İstanbul'daki vaka sayısında önemli düşüş olduğunu söyledi.

İstanbul'daki hastanelerdeki polikliniklerde yüzde 50’ye varan bir azalma olduğunu söyleyen Fahrettin Koca, yoğun bakımlarda da yüzde 30'luk azalma olduğunu belirtti.

Bakan Koca, sahada 1963 filyasyon ekibinin mücade ettiğini belirterek "Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız" dedi.