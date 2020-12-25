Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
TSK'dan Libya ordusuna ağır silah atış eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere, top, ÇNRA (çok namlulu roketatar) ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere, topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi." bilgisi paylaşıldı.
Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2020
Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere; topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dUM8nWU660
Etiketler: Libya Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı
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