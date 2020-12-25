İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama öncesi açıklama
Yurt genelinde hafta sonu uygulanacak kısıtlama saat 21.00'de başlıyor. İçişleri Bakanlığı kısıtlama öncesi hizmet verecek yerleri ve ayrıntıları hatırlattı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00’ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Yine belirtilen sürede marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00’ye kadar paket servis-gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu işyerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 arasında paket servise devam edecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 arasında siparişleri teslim edebilecek.
Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidebilecek.