Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde koronavirüs vakalarının artması sebebiyle bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Değirmenbaşı Mahallesi'ndeki bazı kişilerin COVID-19 testleri pozitif çıktı.
Çok sayıda temaslı kişinin de bulunması üzerine, salgının yayılımını önlemek amacıyla mahalle karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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