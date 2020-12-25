Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 15:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TSK’dan Libyalı askerlere atış eğitimi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libyalı askerlere verdiği ağır silah atış eğitimleri devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere, topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi" ifadeleri kullanıldı.
Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2020
Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere; topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dUM8nWU660
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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