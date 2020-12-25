Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere, topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi" ifadeleri kullanıldı.

Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz.



Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere; topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dUM8nWU660 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2020