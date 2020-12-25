Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası'na video konferans yöntemiyle mesajı gönderdi.

"Milli menfaatlerin korunması için güçlü silahlı kuvvetlerin varlığı kaçınılmazdır"

Akar, dünya genelinde ve özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyadaki risk ve tehditler dikkate alındığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savunma ihtiyaçlarının teknolojinin akıl almaz hızı ve değişen tehdit türleriyle orantılı olarak çok hızlı değiştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda milli menfaatlerimizin korunması için güçlü bir silahlı kuvvetlerinin varlığı kaçınılmazdır. Savunma ve güvenlikle ilgili hususların devletimiz ve milletimizin bekası açısından vazgeçilmez olduğu da hepinizin malumudur. Zira bu coğrafyada var olabilmek barış ve huzur içinde yaşayabilmek için Türk silahlı Kuvvetleri'nin üstün niteliklerinin korunması ve geliştirilmesi hepimiz için bir mecburiyettir. Dolayısıyla artık sistemlerimizi daha verimli hale getirmeden, üstün teknolojiye sahip olmadan geleceğe emin adımlarla yürüyemeyeceğimizi milletçe idrak etmiş durumdayız. Milli Savunma Bakanlığı olarak yenilikçi fikir ve yaklaşımlarla bir taraftan imkan ve kabiliyetlerimizi artırırken diğer taraftan da mevcut teknolojimizi daha verimli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

'Savunma sanayiinde yerlilik yüzde 70'lere çıktı'

Bakan Akar, başta savunma sanayii olmak üzere hemen her alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'ler seviyesine çıkarmayı başardık. Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, bugün milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA ve SİHA'larımızı, fırtına obüslerimizi, çok namlulu roket atarlarımızı, Atak helikopterlerimizi, akıllı hassas mühimmatlarımızı tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz" dedi.

'Milli savunma unsurlarımız kahraman ordumuzu daha da güçlendiriyor'

Radar ve elektronik harp sistemleri, füze, roket ve diğer mühimmatın yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarda orduyu daha da güçlendirdiğini ifade eden Akar, ayrıca Milli Muharip Uçak, siper hava savunma sistemi, Anadolu Amfibi hücum gemisiyle ilgili çalışmaların da yoğun bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Bakan Akar, yakın zamanda ilk milli helikopter motoru TS1400'ün de testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Akar, sözlerini, "İnanıyorum ki ülke insanımızın alın teri ve ihracatçılarımızın üstün gayretleriyle dış ticaret fazlası veren bir ülke hedefine ulaşacağız" diye tamamladı.