Türk Kızılay 2020 yılını değerlendirdi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, insani yardım miktarını açıkladı.

Türk Kızılay'ın devletine destek ve milletine hizmet için var olan ulusal bir cemiyet olduğunu dile getiren Kınık, ulusal yardımların yıl içinde 26 milyon 16 bin 591 kişiye ulaştığını söyledi.

125 bin 820 gönüllü desteği

Kınık, söz konusu kişilere 645 milyon 265 bin 965 liralık insani destek sağladıklarını, bunu yaklaşık 11 bin 390 profesyonel çalışan ve 125 bin 820 aktif gönüllünün desteğiyle başardıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

2020'de 834 milyon liralık yardım

Kerem Kınık, 2020 yılındaki yardımlarla ilgili "Yurt içinde aldığımız bağışlarla 645 milyon 265 bin 965 TL, yurt dışında da 189 milyon 11 bin 104 TL olmak üzere toplam 834 milyon 277 bin 69 TL karşılığında bir insani yardımı 2020 yılında insanlık için ulaştırdık" dedi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

"Türkiye'de her 8 vatandaşımızdan birisi Kızılay'ımızın gönüllü bağışçısıdır"

Kerem Kınık, kan bağışı konusundaki verileri de paylaştı:

"Kızılay Kan Bankasına kayıtlı 10 milyon 776 bin 336 çok kıymetli bağışçımız bulunmakta. Şunu gururla söyleyebilirim ki Türkiye'de her 8 vatandaşımızdan birisi Kızılay'ımızın gönüllü bağışçısıdır. Bu gerçekten çok büyük bir oran"

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

2021 yılı için de 3 milyon ünite kan, 5 milyon ünite kan bileşeni bağışı hedefleniyor.