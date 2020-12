Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Twitter tarafından, TASC'ın ve temsilcilerinin resmi hesaplarının askıya alınması kabul edilemez. Bu, tam da bu iletişim çağında sosyal medyanın rolünü itibarsızlaştıran ifade özgürlüğünün açık ihlalidir" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Twitter, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'i eleştiren paylaşımları nedeniyle, ABD'de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu TASC'ın hesabını askıya almıştı.

Suspension of the official accounts of Turkish American National Steering Committee @ourtasc and its representatives by @Twitter is unacceptable.



This is a blatant violation of freedom of expression discrediting the social media's role in this very age of communication. pic.twitter.com/hRM937bu8U