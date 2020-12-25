Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, sağlık çalışanları için mesaj yayımladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hesabını etiketleyerek, "Nezdinizde tüm sağlıkçılarımıza teşekkürler" açıklamasında bulundu.

"Sağlıkçılarımızlayız" etiketini kullanan Bakan Selçuk, üzerinde "Öğretmen ve öğrenciler olarak hayata sıkıca tutunmamız adına gösterdiğiniz çaba ve emekler için sonsuz teşekkür ederiz" yazılı bir görsel de paylaştı.

Bakan Koca'dan eğitimcilere teşekkür

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, "Her bir sağlık personelimiz iyi bir eğitimin eseridir. Nazik mesajları sebebiyle Bakan Arkadaşım Prof. Dr. Ziya Selçuk’un nezdinde tüm eğitim camiamıza teşekkür ederiz" dedi.