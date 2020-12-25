Bakan Selçuk'tan sağlık çalışanlarına teşekkür
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden tüm sağlıkçılara teşekkür etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, sağlık çalışanları için mesaj yayımladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hesabını etiketleyerek, "Nezdinizde tüm sağlıkçılarımıza teşekkürler" açıklamasında bulundu.
"Sağlıkçılarımızlayız" etiketini kullanan Bakan Selçuk, üzerinde "Öğretmen ve öğrenciler olarak hayata sıkıca tutunmamız adına gösterdiğiniz çaba ve emekler için sonsuz teşekkür ederiz" yazılı bir görsel de paylaştı.
@drfahrettinkoca— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 25, 2020
Nezdinizde tüm sağlıkçılarımıza teşekkürler ...#sağlıkçılarımızlayız pic.twitter.com/ZTN9rYC9EV
Bakan Koca'dan eğitimcilere teşekkür
Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından açıklama yaptı.
Koca, "Her bir sağlık personelimiz iyi bir eğitimin eseridir. Nazik mesajları sebebiyle Bakan Arkadaşım Prof. Dr. Ziya Selçuk’un nezdinde tüm eğitim camiamıza teşekkür ederiz" dedi.
Her bir sağlık personelimiz iyi bir eğitimin eseridir. Nazik mesajları sebebiyle Bakan Arkadaşım Prof. Dr. Ziya Selçuk’un nezdinde tüm eğitim camiamıza teşekkür ederiz. #sağlıkçılarımızlayız https://t.co/UErc7E9Bk1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020