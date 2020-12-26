Türkiye'de koronavirüsle mücadele için çeşitli tedbirler uygulanıyor. Bunların başında sokağa çıkma kısıtlamaları geliyor. Virüsün yayılımını azaltmak için uygulanan kısıtlamalar sonuç veriyor.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmaya başladığı 1 Aralık'ta günlük vaka sayısı 30 binlerde, hasta sayısı ise 6 bin 101'di, 190 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte açıklanan koronavirüs verilerine göre, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 199 oldu. 256 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul ve Ankara'da vakalar düşüyor

İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50’ye yakın azalma oldu. Bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı.

Bursa'da yatak doluluk oranı yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70'e, Ankara'da yatak doluluk oranının yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 65'e düştü.

Hatay'da yatak doluluk oranı yüzde 54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen yüzde 86 seviyesinde. Adana'da da yatak doluluk oranı yüzde 62'ye geriledi ancak yoğun bakım doluluğu yüzde 78 seviyesinde.

Yılbaşında da kısıtlama uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım'daki Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi her gün akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. Hafta içi kısıtlamalarının ilki 1 Aralık Salı günü saat 21.00'de başlamıştı.

Kısıtlamada market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Restoranlar ise sadece paket servis yapabiliyor.

Yılbaşında da kısıtlamalar devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık günü saat 21.00'den 4 Ocak günü saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak.

Otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı yapmasına, eğlence, balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.