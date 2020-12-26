Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana'nın vali, il sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla yeni tip koronavirüs salgınının seyrini değerlendirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz" dedi.

Bakan Koca, 4 ildeki yatak doluluk oranlarını paylaştı.

BURSA, ANKARA, HATAY, ADANA Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz. pic.twitter.com/ZZwGy3bPh4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020

Yatak doluluk oranlarında düşüş

Bursa'da yatak doluluk oranı yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70'e, Ankara'da yatak doluluk oranının yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 65'e düştü.

Hatay'da yatak doluluk oranı yüzde 54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen yüzde 86 seviyesinde. Adana'da da yatak doluluk oranı yüzde 62'ye gerilemesine rağmen yoğun bakım doluluğu yüzde 78 seviyesinde.