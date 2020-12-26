Fransa Halk Sağlığı Kurumu günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 159 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 62 bin 427'ye çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı da 20 bin 262 artışla 2 milyon 547 bin 771'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 625'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 392 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 806 artışla 189 bin 445'e ulaştı.

Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,4'e indi.