Bogota'da kontrolden çıkan bir yük tankeri, içinde aynı aileye mensup 6 kişinin bulunduğu aracın üstüne devrildi.

Kazada, baba ve bir çocuk hayatını kaybederken, anne ile 3 çocuğu da yaralandı.

Yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.