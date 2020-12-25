Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya'da yük tankeri aracın üstüne devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yük tankerinin bir aracın üstüne devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Bogota'da kontrolden çıkan bir yük tankeri, içinde aynı aileye mensup 6 kişinin bulunduğu aracın üstüne devrildi.
Kazada, baba ve bir çocuk hayatını kaybederken, anne ile 3 çocuğu da yaralandı.
Yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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