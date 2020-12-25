Çarşamba günü silahlı bir grubun ülkenin batısındaki bir köye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 222 oldu.

Bölgede yaşayan 40 binden fazla kişi saldırı sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hükümet bölgede son aylarda tırmanışa geçen çatışmalardan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni sorumlu tutuyor.

Etiyopya ordusu, saldırıdan sorumlu tutulan kişilerden 42'sinin etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Başbakan Abiy Ahmet de saldırıyı "katliam" olarak nitelemişti.