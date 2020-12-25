Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin medya ve mali destek almasına rağmen halkın desteğini arkasına alamadığını söyledi.

Protestoculara karşı güç kullanmadıklarının da altını çizdi.

Halkın kararıyla göreve geldiğini hatırlatan Ermenistan Başbakanı, "Halkın güvenini seçim ile anlamak mümkün" dedi.

Paşinyan, muhalefet partilerini 2021’de erken seçim yapılması için görüşmelere davet etti.

[Fotoğraf: AFP]

Ermenistan'da eylemler sürüyor

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası için ülkede protesto eylemleri sürüyor.

Başkent Erivan’da Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericiler, başta parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı rezidansının bulunduğu Bagramyan caddesi olmak üzere bazı merkez caddeleri trafiğe kapattı.

[Fotoğraf: AFP]

Polis şehirde güvenlik tedbiri alsa da protestocular Erivan caddelerinde "Paşinyan istifa", "Hain Paşinyan", "Defol Paşinyan" sloganları atarak dolaşmaya devam etti.