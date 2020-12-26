Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazze'de vaka sayısı 37 bin 583'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
İsrail ablukası ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Gazze Şeridi'nde vaka sayısı 37 bin 583'e yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 240 COVID-19 testinden 792'sinin pozitif çıktığı açıklandı.
Açıklamada, hastalardan 215'inin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı bugünkü COVID-19 kaynaklı ölüm bilgisine yer vermezken, Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 311 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.
Etiketler: Gazze Koronavirüs
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