Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 20 uzman yardımcısı alınacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 20 uzman yardımcısı alacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İlana göre, adayların şu şartları taşıması gerekiyor:
- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belirli puan türlerinden 75 veya üzeri puan alması,
- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmaları.
Uzman yardımcılığı sınav başvuruları, 1-12 Şubat 2021 tarihlerinde şahsen veya posta yoluyla Bakanlığa yapılacak. Giriş sınavı, 22 Mart-2 Nisan 2021 tarihlerinde sözlü olarak gerçekleştirilecek.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet adresinde yayınlanacak.