Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İlana göre, adayların şu şartları taşıması gerekiyor:

- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belirli puan türlerinden 75 veya üzeri puan alması,

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmaları.

Uzman yardımcılığı sınav başvuruları, 1-12 Şubat 2021 tarihlerinde şahsen veya posta yoluyla Bakanlığa yapılacak. Giriş sınavı, 22 Mart-2 Nisan 2021 tarihlerinde sözlü olarak gerçekleştirilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet adresinde yayınlanacak.