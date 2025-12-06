Parçalı Bulutlu 8ºC Ankara
Türkiye
AA 06.12.2025 06:21

Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Başkentte otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: DHA]

Ankara Çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkiinde B.K. idaresindeki otomobil, tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki B.K ve E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kazada ağır yaralanan M.C, ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, vinç yardımıyla tırdan ayrıldı.

Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla morga götürüldü.

