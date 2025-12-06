Parçalı Bulutlu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 06.12.2025 05:20

Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve polis memuruna çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin 466 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
[Fotograf: İHA]

Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, E.S.T. yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin  ihtarına uymayan E.S.T. uygulamada görevli polis memuru G.A.’ya çarparak kaçtı.

Sürücü E.S.T. ile otomobilde bulunan K.D., A.A., ve Ü.M bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. 4 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. 

Sürücü E.S.T. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli işlem başlatıldı. 

1.73 promil alkollü olduğu tespit edilen E.S.T.'ye Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden 68 bin 466 lira idari para cezası kesildi. Araç ise trafikten men edildi.

Polis memuru G.A.'nın sağlık durumuyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Görevli meslektaşımızın sağlık durumu iyi olup, tedavi sonrası taburcu edilmiş ve 5 gün iş göremez raporu düzenlenmiştir" açıklaması yapıldı.

ETİKETLER
Kayseri Trafik Polis
Sıradaki Haber
8 il için kuvvetli yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:57
Hava sıcaklıkları azalacak
06:36
Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sürüyor
06:24
Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
06:11
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
06:14
8 il için kuvvetli yağış uyarısı
04:16
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Ukrayna heyetiyle görüştü
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
FOTO FOKUS
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ