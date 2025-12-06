Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 06.12.2025 02:49

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Ukrayna heyetiyle görüştü

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanabilmesi için diplomatik çabalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Ukrayna heyetiyle görüştü
[Fotoğraf: Getty]

Florida'da gerçekleşen görüşmede özel temsilci Witkoff'un yanı sıra Trump'ın damadı Jared Kushner ile Ukrayna’nın baş müzakerecisi Rustem Umerov da yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Ukraynalı yetkililerle yapılan görüşmenin yapıcı geçtiği belirtildi. Tarafların güvenlik konularında mutabık kaldığı aktarıldı.

Görüşmede, tarafların herhangi bir anlaşmada gerçek ilerlemenin ancak Rusya’nın uzun vadeli barış için ciddi bir kararlılık göstermesine bağlı olduğunu vurguladıkları kaydedildi.

Görüşmeler bugün de devam edecek.

Özel Temsilci Witkoff, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.
 

ABD Donald Trump Rusya Ukrayna
