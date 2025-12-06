Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Ukrayna heyetiyle görüştü

Florida'da gerçekleşen görüşmede özel temsilci Witkoff'un yanı sıra Trump'ın damadı Jared Kushner ile Ukrayna’nın baş müzakerecisi Rustem Umerov da yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Ukraynalı yetkililerle yapılan görüşmenin yapıcı geçtiği belirtildi. Tarafların güvenlik konularında mutabık kaldığı aktarıldı.

Görüşmede, tarafların herhangi bir anlaşmada gerçek ilerlemenin ancak Rusya’nın uzun vadeli barış için ciddi bir kararlılık göstermesine bağlı olduğunu vurguladıkları kaydedildi.

Görüşmeler bugün de devam edecek.

Özel Temsilci Witkoff, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

