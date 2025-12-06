Parçalı Bulutlu 8ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 06.12.2025 06:53

Hava sıcaklıkları azalacak

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren yağışla birlikte azalacak.

Hava sıcaklıkları azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hafta sonu ülke geneli yağışlı geçecek.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

Ülke genelinde etkili olan yağışların önümüzdeki hafta boyunca sürmesi cuma gününden itibaren ise yurdu terk etmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalarak yarından itibaren mevsim normallerine düşeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Hava Durumu
