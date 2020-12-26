Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere tablet desteğinin 3.fazında 66 bin tabletin daha teslim edildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzaktan eğitimde öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimizin 3. fazında 66 bin tableti daha dün illerimize teslim ettik" ifadelerini kullandı.

25 GB interneti olacak

Bakan Selçuk açıklamasında ocak ayı sonuna kadar dağıtılacak tablet sayısını belirterek, "Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500.000 tablet yerine ulaşmış olacak" dedi.