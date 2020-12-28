Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 28 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,44 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 28 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,44 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen hafta en yüksek 7,7363 ve en düşük 7,5330 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,5 değer kaybıyla cuma gününü 7,5897'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,9 altında 7,5240'tan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 9,2030'dan, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kaybıyla 10,2110'dan satıldı.
28 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
CUMA
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,5750
|
7,5760
|
7,4470
|
7,4480
|
Avro
|
9,2150
|
9,2160
|
9,0930
|
9,0940
|
Sterlin
|
10,0670
|
10,1170
|
10,0170
|
10,0670
|
İsviçre Frangı
|
8,4640
|
8,5060
|
8,3390
|
8,3800
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,5450
|
7,6250
|
7,4170
|
7,4970
|
Avro
|
9,1750
|
9,2550
|
9,0530
|
9,1330
|
Sterlin
|
10,0070
|
10,2170
|
9,9570
|
10,1670
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