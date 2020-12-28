Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,44 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en yüksek 7,7363 ve en düşük 7,5330 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,5 değer kaybıyla cuma gününü 7,5897'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,9 altında 7,5240'tan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 9,2030'dan, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kaybıyla 10,2110'dan satıldı.

28 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: