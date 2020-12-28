Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 azalışla 450,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.986,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışına göre yüzde 1,92 düşüşle 450,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 449 lira 90 kuruşken satışı ise 450 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 724 lira satış fiyatı ise 729 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 28 Aralık 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: