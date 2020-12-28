Dışişleri Bakanlığı, Hocavend ilinin Ağdam köyü istikametinde 6 kişilik Ermeni grubun, Azerbaycan askerlerine yönelik düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, "Azerbaycan’ın Hocavend Rayonu'nda silah bırakmayan Ermeni gruplar tarafından Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılar" hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.



Aksoy, "Yukarı Karabağ’da silah bırakmayı ve geri çekilmeyi reddeden Ermeni unsurların Azerbaycan silahlı kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırılar 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlalidir" dedi.

"Ermeni unsurların çekilmesinin ve ateşkes rejimine uyulmasının asli sorumluluğu Ermenistan’dadır"

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Daha önce 26 Kasım, 8 ve 11 Aralık tarihlerinde, son olarak da 27 Aralık günü yaşanan Ermeni silahlı unsurların saldırıları sonucunda askeri ve sivil kayıp ve yaralanmalar meydana gelmiştir.

Üçlü Bildirinin imzacısı olarak, tüm silahlı Ermeni unsurların çekilmesinin ve ateşkes rejimine uyulmasının asli sorumluluğu Ermenistan’dadır.

Azerbaycan tarafı, Ermeni silahlı unsurlarının sözkonusu provokasyonlarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli yanıtı vermiştir.

Bölgede tesis edilmeye çalışılan kalıcı barışın paydaşı olabilmesi için Ermenistan’ın sahadaki gerçekleri kabullenmesi ve Üçlü Bildiriyle üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Bu vesileyle, saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz."

Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ağdam'da 6 kişilik Ermeni grubun, Azerbaycan askerlerine saldırdığını açıklamıştı.

Saldırıda 1 Azerbaycan askeri şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.