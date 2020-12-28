Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
[Fotoğraf: AA]
Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 askerin şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Hocavend ilinin Ağdam köyü istikametinde 6 kişilik Ermeni grubun, Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı kaydedildi.
Saldıranların yasa dışı silahlı grup ya da bölgeden ayrılması gereken Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden olduğu ihtimalinde durulduğu aktarılan açıklamada, "benzer durumların tekrarlanması halinde ciddi tedbirlerin alınacağı" uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Dağlık Karabağ
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