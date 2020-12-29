2020…

Art arda felaketlerle başladı, bu güne kadar da hiç hız kesmedi.

Pek çok konuda ilklerin yılıydı, salgının etkisi bu ilkleri taçlandırdı.

Koronavirüs nedeniyle ilk kez izole olduk, ilk kez sevdiklerimizden uzak kaldık ve belki de ilk kez bu kadar yalnız ve çaresiz hissettik.

Halen devam eden bu zorlu sürecin parlayan yıldızı ise, doğal olarak sosyal medya oldu. Ancak bu yıl, geçtiğimiz yıllara göre hayatımızı çok daha fazla etkiledi.

Sosyal medya detoksları rafa kalktı

2020 itibarıyla, dünyada 5 milyara yakın insan internet kullanıyor. İnternet kullanıcılarının 4 milyara yakını ise aktif bir sosyal medya kullanıcısı.

Yükselen kullanıcı sayısıyla birlikte, bu platformlara dair, bilinçli kullanım çağrıları artmaya başladı.

Bu çağrılarla birlikte yeni bir akım da doğdu;

Sosyal medya detoksu...

Bu detoks, sosyal medya kullanımının yarattığı negatif etkilerden kurtulmak için uygulanan bir yöntemdi.

Popüler hale geldi, çünkü herkes bu platformların hayatı çalmasından şikâyetçiydi.

Ancak salgın, yağmurdan kaçanları doluya yakalattı ve sosyal medya belki de tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşadı.

Meydan da yine evde ekmek yapma videolarına ve 3'üncü sınıf fenomen şakalarına kaldı.

Sosyal medya kullanımı yükseldi

Global Web Index anketine göre, Temmuz 2020’de sosyal medya kullanımı 2019’un aynı ayına göre yüzde 10 buçuk yükseldi.

Kadınların yaklaşık yüzde 46’sı ve erkeklerinse yüzde 41’i salgın sırasında sosyal medyada daha fazla zaman geçirdi.

Dünya genelinde kullanıcıların yüzde 43’ü, geçmiş döneme göre sosyal medyada daha çok zaman harcadıklarını kabul etti.

En çok hızlı bilgi için çevirim içi olundu

Pandeminin ilk günlerinden itibaren hızlı bilgi talebi, sosyal medyanın yeniden yükselmesinde büyük rol oynadı.

Kullanıcıların yüzde 36’sı haberler ve güncel olaylar hakkında bilgi sahibi olmak için çevirim içi oldu.

Yüzde 35’i eğlenceli içerikler bulmak, yüzde 34’üyse boş zamanlarını geçirmek için sosyal medya kullandı.

38 yaş üzeri olarak tanımlanan X kuşağında kullanıcıların yüzde 35’i arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden görüştü.

[Grafik: Hafize Yurt]

Pandemi sadece sosyal medyada geçirilen zamanı artırmadı. Kullanıcılar daha farklı içeriklerin peşine düştü. Diğer platformlar da yeni rekorlara imza attı.

Bu konuda en dikkat çeken örnek Amerika Birleşik Devletleriyle Çin arasında tansiyonu yükselten TikTok…

TikTok 2020’de dünya genelinde 2 milyar indirilme sayısına ulaştı ve sadece nisan ayında ABD’de 12 milyon yeni kullanıcı kaydetti.

2021’e yaklaştığımız bu günlerde en büyük temenni sosyal hayatın, o küçük telefon ekranından çıkıp, açık havaya sokaklara yayılması.

Bunun ne kadar süreceğiniyse koronavirüsle mücadele belirleyecek..







