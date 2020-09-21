Sosyal medya fenomenliği her geçen gün daha fazla genç için hayallerindeki mesleğe dönüşüyor.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre 13-38 yaş arasındaki kişilerin yüzde 86'sı sosyal medya fenomeni olmak istiyor.

Bu kişilerin yüzde 12’si ise halihazırda bir fenomen olduklarını düşünüyor.

Türkiye’de de pek çok gencin sosyal medya hesaplarında tüketici konumundan üretici konumuna geçmek için farklı alanlarda içerik hazırlamaya çalıştığı görülüyor.

Fenomen olmak için hayat riske atılıyor

Özgün içeriklerle yaratıcı çalışmalar yapanlar var elbette.

Ancak yaş ortalaması gün geçtikçe azalan bu içerik üreticileri, kolay yoldan para kazanmak için şiddete kadar varan yollar kullanarak popüler olmaya çalışıyor.

Sosyal medyada adını duyurmak isteyen gençler, kimi zaman yaşlılara kimi zaman hayvanlara kimi zaman da kendilerine zarar veriyor.

Bazı fenomenler ise hiçbir güvencesi olmayan sağlık ürünlerini pazarlayarak binlerce insanın hayatını tehlikeye atıyor.

Uzmanlara göre bu süreç hem içerik üreticiler hem de takipçiler için kalıcı sorunlara yol açıyor.

Çevirim içi nefret, ötekileştirme, ve kimlik bulma çabaları arasında kalan pek çok genç, hem kolay para hem de sosyal onay almak için bu girdaba sürükleniyor.





