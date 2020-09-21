Polis gence tokat attı, Onlarca kişi o anı canlı yayında seyretti.

Olay Almanya'nın Göttingen kentinde yaşandı.

Komşuların gürültü şikayeti üzerine, polis 3 gencin yaşadığı eve gitti.

Gençlerin yaşadığı eve girdi, o sırada bilgisayar başında olan 19 yaşındaki gence sert bir tokat attı.

Polis şiddetine maruz kalan genç, online sohbet ediyordu. Onlarca kişi, bu şiddete şahit oldu.

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, Göttingen polis teşkilatı açıklama yaptı.

Tokat atan polis hakkında soruşturma başlatıldı belirtildi.

