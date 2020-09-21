Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, eyaletin Batı Kıyılarındaki Macquarie Heads bölgesinde mahsur kalan balinaları kurtarmak için Temel Sanayi Bakanlığı ve Parklar, Su ve Çevre (DPIPWE) dairesinden uzman ekipler ile Tazmanya Polisi bölgeye gönderildi.

Türü belli olmayan ancak pilot balina oldukları tahmin edilen memelileri, sıkıştıkları sığ sulardan kurtaracak teknik malzemeleri taşıyan ekipler de yola çıktı.

Balinaların mahsur kaldığı körfezin üzerinde helikopterle uçan ve bazı balinaların ölmüş olduğunu söyleyen World Heritage Cruises şirketinden Guy Grining, "Evet, gerçekten çok üzücü bir manzara. Okyanustan körfeze girişin hemen dışında muhtemelen 25 balina var ve körfezdeki kumlu sığ sulara sıkışmış tahminen 250 balina daha var." ifadelerini kullandı.

Bölgeye ulaşacak uzmanlardan gelecek istekleri değerlendireceklerini açıklayan DPIPWE, ihtiyaç duyulması halinde halktan yardım talep edeceklerini duyurdu.

DPIPWE'nin Deniz Koruma Programı'na göre, Tazmanya, balina ve yunusların toplu olarak karaya oturduğu Avustralya’daki tek eyalet olarak biliniyor.