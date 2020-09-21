İspanya'nın başkenti Madrid'de yüzlerce kişi, dolaşım kısıtlamalarını da içeren yeni önlemlere tepki için toplandı.

Protestocu gruplar 100'e yakın mahallede yolları kesip yürüyüş düzenledi.

Grup, kısıtlamaların sadece bazı bölgelerde uygulanacak olmasına tepkiliydi.

"Daha fazla kaynak, daha az ayrımcılık" pankartları açtı, Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso'nun istifasını istedi.

Sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılması da talep edildi.

Kısıtlamalar başladı

Avrupa'da vakaların en fazla arttığı kent olan Madrid'de bugünden itibaren yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi.

Tedbirler kapsamında dolaşıma sınırlama getirildi, sadece iş, okul ve sağlık gerekçeleriyle sokağa çıkılabilecek.

Tedbirlere uymayanlara 600 ila 600 bin euro para cezası verilebilecek.