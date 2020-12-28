Kuzey Makedonya'nın Kumanova şehrinde telefon kayıtlarını inceleyen polis, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olan bir grubu tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren İçişleri Bakanlığı, grubun terör örgütüne finansal ve lojistik destek sağladığını, ayrıca kamu binalarına yönelik saldırı hazırlığında olduğunu belirledi.

8 kişi gözaltına alındı

Bunun üzerine gruba yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda canlı bomba düzeneği ile örgütsel doküman ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Makedonya'da DEAŞ terörü

Ülkenin kuzeyindeki Kumanova şehrinde örgütlenen DEAŞ bağlantılı gruba Eylül ayında da operasyon düzenlenmiş, üç kişi gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü üyeliği ve saldırı düzenleme teşebbüsü ile suçlanan toplam 11 kişinin en az onar yıl hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.

Kuzey Makedonya’da 2015 yılında kabul edilen yasa ile, yurtdışında savaşmaya giden ülke vatandaşlarına hapis cezası getirildi.

Bugüne kadar Suriye’de DEAŞ terör örgütü saflarına katılan 70 Makedonya vatandaşı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.