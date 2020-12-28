Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zimbabve’de trafik kazası: 17 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Zimbabve’de iki aracın karıştığı trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza, Zimbabve’nin Mashonaland Doğu eyaletinde bulunan Mutoko kasabası yakınlarındaki bir otoyolda meydana geldi.
İki aracın karıştığı kazada, 17 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yerel medya, kazada 14 kişinin olay yerinde, 3’ünün ise hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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