Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 445 kişi COVID-19’dan hayatını kaybetti
İtalya’da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 445 artarak 72 bin 370 oldu.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 8 bin 585 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 56 bin 277'ye ulaştı.
Ülkede aktif koronavirüs hasta sayısı 575 bin 221'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 565'e geriledi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 445 artarak 72 bin 370'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 675 artarak 1 milyon 408 bin 686 oldu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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